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Juve, Spalletti si gioca la carta Woltemade contro il Sassuolo: il modulo

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Grandi novità in casa bianconera in vista del prossimo impegno di campionato contro i neroverdi, ecco le ultimissime. 

In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato sul campo del Sassuolo, valido per la quarta giornata e in programma domenica sera alle ore 20,45. I bianconeri vogliono tornare al successo dopo il pari interno contro il Milan, ma Spalletti deve rinunciare addirittura a 9 calciatori infortunati.

Juventus, Spalletti perde anche Boga
Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Anche in virtù di questa emergenza, il tecnico di Certaldo starebbe pensando a una clamoeosa novità di formazione: secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, potrebbe infatti esserci l’esordio dal 1′ di Woltemade.

L’attaccante di proprietà del Newcastle ha fatto vedere delle buonissime cose nei pochi minuti di partita contro il Milan e potrebbe essere schierato come trequartista nel 4-2-3-1 iniziale, alle spalle dell’unica punta Kolo Muani.

Spalletti crede fortemente nelle qualità dell’ex Stoccarda ed è pronto a promuoverlo subito titolare.

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