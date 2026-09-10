Juve, proposto lo svincolato Mazzitelli: la decisione

Emergenza a centrocampo per i bianconeri dopo l’infortunio occorso a Locatelli, ecco la strategia del club.

Manuel Locatelli tornerà a disposizione soltanto nel 2027 dopo essersi sottoposto a intervento chirurgico per la rottura del menisco esterno del ginocchio destro e la Juventus si ritrova di colpo con gli uomini contati in mezzo al campo.

In queste ore è stato proposto alla dirigenza di corso Galileo Ferraris anche lo svincolato Luca Mazzitelli, che lo scorso gennaio aveva deciso proprio la sfida tra Cagliari e Juve grazie a una straordinaria conclusione.

I bianoneri – secondo il ‘Corriere dello Sport’ – non sarebbero particolarmente convinti della bontà dell’operazione e avrebbero deciso di attingere dalla Next Gen per ovviare a questa emergenza. Pronto, dunque, il debutto in prima squadra per il giovane Augusto Owusu.