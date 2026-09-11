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Camarda pronto a trovare spazio al Milan: minuti contro Lazio e Benfica

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Francesco Camarda è pronto a trovare i suoi primi minuti con la maglia del Milan in vista dei prossimi impegni della squadra di Ruben Amorim con il giovane centravanti che dovrebbe scendere in campo sia contro la Lazio che contro il Benfica.

Francesco Camarda
Camarda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Attaccante classe 2008, è stato promosso da Ruben Amorim come vice Gonçalo Ramos durante l’estate dando l’ok alle cessioni di Santiago Gimenez e Andrej Kostic.

Finora zero minuti per il giovane centravanti che dovrebbe trovare minutaggio sia in occasione della partita contro la Lazio che contro il Benfica dando la possibilità a Gonçalo Ramos di rifiatare. Un inserimento graduale, ma necessario per permettere ad Amorim di averlo pronto quando sarà il suo turno.

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