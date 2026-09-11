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Monza, Juric coccola Robinson e Zeballos: “Gran potenziale”. Doppio recupero in attacco

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L’allenatore brianzolo presenta la trasferta di domenica a Lecce: gli ultimi aggiornamenti da Monzello

Il Monza a caccia della prima vittoria in campionato nella trasferta di Lecce. Altro scontro diretto dopo il pareggio sul campo del Parma, dove la formazione di Ivan Juric ha conquistato il primo punto stagionale in Serie A.

Monza, Juric in conferenza pre Lecce
Ivan Juric in conferenza stampa – Foto Calciomercato.it

Prove positive, che non hanno portato però i frutti sperati in casa brianzola. Per Juric comunque la strada tracciata è quella giusta: “Sul piano delle prestazioni abbiamo fatto bene, ci è andata male per i risultati. Il gruppo lavora forte e porteremo a casa i risultati che ci servono per salvarci grazie al gioco”, le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore croato.

Nelle ultime gare si è distinto il baby Robinson: “Ha un grandissimo potenziale. Lavora veramente bene durante la settimana e ha grande entusiasmo. Deve ancora strutturarsi a livello fisico, ma è un giocatore che ci può dare tanto quest’anno”, la risposta di Juric alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’impatto con la Serie A del 19enne fantasista inglese.

Monza, Juric pre Lecce: “Recuperiamo Cutrone e Varela”

A proposito di nuovi acquisti, Juric tesse le lodi anche di Zeballos: “Sarà convocato. Ha un talento cristallino e ha tutte le carte in regola per fare bene anche in Europa. Ha avuto tanti intoppi per gli infortuni, ma lavora sodo per crescere e migliorare”.

Qualche buona notizia arriva dall’infermeria per Juric, che comunque dovrà far fronte ancora con diverse assenze: “Recuperiamo Cutrone e Varela in attacco, mentre Ngonge non è ancora pronto. Mota vediamo domani perché ha una cicatrice che ogni tanto gli dà fastidio. Ziolkowski, Toure e Pessina restano indisponibili”.

Nel reparto offensivo possibile titolarità quindi per Cutrone, con Varela inizialmente in panchina al pari di Zeballos. Ballottaggio Colpani-Forson invece per affiancare Robinson sulla trequarti. Per il resto si va verso la conferma dell’undici di Parma, con Thiam sempre titolare tra i pali. 

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