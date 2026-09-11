Non solo Dimarco: assenza pesante per Inter-Udinese

Le due squadre si affronteranno a San Siro nel posticipo di lunedì sera: l’infortunio lo costringerà a restare ai box per almeno 2 settimane
L’Inter attende l’Udinese in campionato dopo la sconfitta di misura all’esordio stagionale in Champions League contro il Real Madrid.
I nerazzurri campioni d’Italia cercano il poker in campionato e ospiteranno i friulani nel monday-night della quarta giornata di Serie A. Chivu per l’occasione spera di recuperare Federico Dimarco, che nel big match con il Napoli ha rimediato una distorsione al ginocchio.
Tegola Udinese: Solet salta l’Inter per infortunio
I prossimi allenamenti saranno decisivi per il canterano nerazzurro e non verrà preso nessun rischio in vista dei prossimi impegni.
Dimarco ha saltato la sfida del ‘Bernabeu’ con il Real e in caso di forfait punterebbe la trasferta dell’Olimpico contro la Roma prima della sosta. Chi mancherà sicuramente per il posticipo di San Siro è invece Oumar Solet, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia. Stop di 2 settimane per il difensore francese, tra l’altro nel mirino proprio dell’Inter nell’ultimo mercato estivo.
Solet, colonna della difesa dell’Udinese, tornerà quindi a disposizione di Runjaic direttamente ad ottobre dopo la pausa per le nazionali.
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