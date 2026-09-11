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Allegri già a rischio esonero? Bologna decisiva, due possibili sostituti

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Tre sconfitte consecutive per il Napoli contro Como, Inter e Arsenal con gli uomini di Massimiliano Allegri che sono chiamati a cambiare marcia per provare a salvare la panchina del tecnico.

Allegri e De Laurentiis
Allegri e De Laurentiis (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli potrebbe essere a rischio nel caso in cui gli azzurri non dovessero centrare la vittoria in casa contro il Bologna.

I tre ko consecutivi della squadra partenopea hanno messo a rischio la posizione del tecnico con due nomi che iniziano a circolare attorno alla panchina della squadra azzurra. Raffaele Palladino (in pole) e Thiago Motta potrebbero essere due soluzioni nel caso in cui si dovesse arrivare alla decisione di cambiare.

Al momento, però, dalla società Napoli non trapela nulla con il club pronto a dare fiducia al proprio allenatore.

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