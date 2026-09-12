Il Fenerbahce vuole Conte, assalto dopo le dimissioni di Kartal

In seguito al pareggio in Champions League contro la Roma, l’allenatore del Fenerbahce Kartal si è dimesso con il club che ora dovrà trovare un nuovo allenatore.
Nel mirino del club turco sarebbe finito Antonio Conte, tecnico italiano che, dopo la fine della scorsa stagione, ha detto addio al Napoli ed è senza panchina.
Secondo quanto affermato da Fanatik il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per la sua panchina mettendo l’ex Inter e Napoli in cima alla lista dei desideri.
Un affare non semplice considerato il fatto che il tecnico italiano sembra intenzionato a tornare in pista in vista della prossima stagione, ma i club turchi hanno dimostrato di voler fare sul serio in questa stagione portando diversi allenatori e calciatori di livello internazionale.
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