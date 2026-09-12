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Il Fenerbahce vuole Conte, assalto dopo le dimissioni di Kartal

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In seguito al pareggio in Champions League contro la Roma, l’allenatore del Fenerbahce Kartal si è dimesso con il club che ora dovrà trovare un nuovo allenatore.

Antonio Conte
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel mirino del club turco sarebbe finito Antonio Conte, tecnico italiano che, dopo la fine della scorsa stagione, ha detto addio al Napoli ed è senza panchina.

Secondo quanto affermato da Fanatik il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per la sua panchina mettendo l’ex Inter e Napoli in cima alla lista dei desideri.

Un affare non semplice considerato il fatto che il tecnico italiano sembra intenzionato a tornare in pista in vista della prossima stagione, ma i club turchi hanno dimostrato di voler fare sul serio in questa stagione portando diversi allenatori e calciatori di livello internazionale.

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