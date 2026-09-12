Choc in Serie A: rottura del crociato e 6 mesi di stop

Mazzata devastante in queste ore nel campionato italiano: l’infortunio subito è più grave del previsto.

Un nuovo tremendo infortunio scuote la Serie A in queste ore. Mattia Felici ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio per la seconda volta in pochi mesi e dovrà stare fermo ai box almeno 6 mesi.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito del Cagliari: “Nella giornata odierna Mattia Felici è stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart di Roma ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la sutura dei menischi laterale e mediale”. Il Cagliari, che detiene il cartellino dell’esterno d’attacco classe 2001, ha informato pubblicamente dell’operazione “perfettamente riuscita”, per mano del professor Pier Paolo Mariani. “Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore potrà iniziare l’iter riabilitativo“.