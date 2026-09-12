Napoli, altro colpo di scena Lang: la scelta di Allegri

Clamorosa svolta per quel che riguarda il fururo del 27enne della Nazionale olandese, tutti i dettagli.

Prima l’esclusione puntiva contro l’Arsenal in Champions League che gli è costata la tribuna, ora una possibile maglia da titolare contro il Bologna in campionato. La stagione di Noa Lang continua a riservare grandissime sorprese e adesso c’è da registrare una novità in casa Napoli.

L’esterno olandese – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – avrebbe chiesto scusa ad allenatore e compagni di squadra per alcuni comportamenti sopra le righe tenuti nell’ultimo periodo e ora sarebbe pronto a riprendersi il posto da titolare nell’attacco di Max Allegri anche per via dell’infortunio occorso ad Alisson Santos che starà fermo almeno 1 mese.