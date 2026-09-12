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Voti Lazio-Milan 2-2, rimonta rossonera dopo un primo tempo horror

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Il Milan pareggia in casa della Lazio una partita difficile per i rossoneri che vanno sotto di due reti contro i biancocelesti per due reti nel primo tempo con i gol di Cancellieri e Noslin.

Lazio-Milan
I voti di Lazio-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli uomini di Amorim trovano il pareggio grazie alla doppietta di Diego Moreira che, entrato nella ripresa al posto di un pessimo Estupinan, regala il pari ai rossoneri. Andiamo a vedere i voti della partita.

LAZIO-MILAN 2-2

LAZIO (4-3-3): Mandas 6,5; Floriani 5,5 (84′ Lazzari sv), Sutalo 6 (84′ Diogo Leite sv), Provstgaard 6, Nuno Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 5,5, Taylor 5,5 (74′ Gudmundsson 5,5); Cancellieri 7 (58′ Isaksen 6), Noslin 7 (58′ Pinamonti 5,5), Zaccagni 7. Allenatore Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 5,5, De Winter 5,5, Pavlovic 5,5; Chukwueze 6, Rabiot 6,5, Modric 4,5 (46′ Musah 6,5), Estupinan 4 (46′ Moreira 8); Loftus-Cheek 5 (46′ Pulisic 7), Cisse 6 (77′ Hutchinson 6); Ramos 5 (85′ Camarda sv). Allenatore Amorim
Marcatori: Cancellieri, Noslin, Moreira, Moreira
Ammoniti: Pulisic, Belahyane, Pavlovic, Zaccagni, Gila

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