Icardi-Lazio, non è finita: la situazione | CM

Il pareggio in casa contro il Milan ha lasciato l’amaro in bocca in casa Lazio dopo aver portato la partita su un doppio vantaggio, ma ha concesso ai biancocelesti di restare imbattuti in campionato.

Dieci punti in quattro partite sono un bottino ottimo per una squadra che a metà agosto appariva in netta difficoltà dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Mantova.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il mercato dei capitolini potrebbe non essere terminato con Mauro Icardi che continua ad essere un obiettivo. Stando a quanto affermato da Enrico Camelio su X, la punta sarebbe un obiettivo della società, pronta a regalare un colpo importante alla piazza.

#calciomercato se #gattuso da l’ok #icardi arriva alla Lazio in 2 secondi. Il mister non vuole rischiare di rovinare il bel clima che c’è nello spogliatoio.

La società biancoceleste vorrebbe regalare Maurito alla piazza. #retroscena — enrico camelio (@enricocamelio) September 12, 2026

Resta, però, da convincere Gennaro Gattuso, non sicuro dell’affare per non andare ad intaccare le dinamiche interne dello spogliatoio.