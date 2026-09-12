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Icardi-Lazio, non è finita: la situazione | CM

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Il pareggio in casa contro il Milan ha lasciato l’amaro in bocca in casa Lazio dopo aver portato la partita su un doppio vantaggio, ma ha concesso ai biancocelesti di restare imbattuti in campionato.

Icardi esulta dopo un gol col Galatasaray
Icardi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dieci punti in quattro partite sono un bottino ottimo per una squadra che a metà agosto appariva in netta difficoltà dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Mantova.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il mercato dei capitolini potrebbe non essere terminato con Mauro Icardi che continua ad essere un obiettivo. Stando a quanto affermato da Enrico Camelio su X, la punta sarebbe un obiettivo della società, pronta a regalare un colpo importante alla piazza.

Resta, però, da convincere Gennaro Gattuso, non sicuro dell’affare per non andare ad intaccare le dinamiche interne dello spogliatoio.

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