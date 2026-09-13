Prestazione horror all’Olimpico, per Estupinan futuro in bilico

Rimasto al Milan dopo essere stato vicino al passaggio all’Aston Villa, Pervis Estupinan potrebbe finire di nuovo nella lista dei cedibili in casa rossonera.
L’esterno sinistro si è reso protagonista di una prestazione da dimenticare all’Olimpico contro la Lazio venendo sostituito al termine del primo tempo da un Diego Moreira scatenato.
Proprio la prestazione del belga e la presenza in rosa di Davide Bartesaghi rischiano di essere decisive per il futuro dell’ex Brighton che potrebbe tornare nella lista dei cedibili. Su Estupinan c’è l’interesse di diversi club, sia in Premier League che nella Liga e a gennaio potrebbero riaprirsi le porte della cessione.
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