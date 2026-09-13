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Clamoroso Dodo, la decisione della Fiorentina scuote i tifosi

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Aggiornamenti importanti in casa viola dopo il primo successo stagionale sul campo del Venezia. 

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vanoli, che si impone sul campo del Venezia e smuove finalmente la classifica dopo i tre ko di fila sotto la guida di Grosso. In casa viola, però, c’è da registrare anche una clamorosa novità per quel che riguarda il calciomercato.

Dodo
Dodò (Ansa Foto) – calciomercato.it

Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodo, è infatti destinato a lasciare il club al termine della stagione in corso. Lo riferisce Matteo Moretto, secondo cui l’esterno brasiliano non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo e avrebbe dunque deciso di arrivare alla scadenza del contratto (2027) per poi lasciare Firenze a parametro zero.

Dodo vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e rappresenta una super occasione a zero: chi la spunterà alla fine?

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