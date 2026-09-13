Clamoroso Dodo, la decisione della Fiorentina scuote i tifosi

Aggiornamenti importanti in casa viola dopo il primo successo stagionale sul campo del Venezia.

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vanoli, che si impone sul campo del Venezia e smuove finalmente la classifica dopo i tre ko di fila sotto la guida di Grosso. In casa viola, però, c’è da registrare anche una clamorosa novità per quel che riguarda il calciomercato.

Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodo, è infatti destinato a lasciare il club al termine della stagione in corso. Lo riferisce Matteo Moretto, secondo cui l’esterno brasiliano non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo e avrebbe dunque deciso di arrivare alla scadenza del contratto (2027) per poi lasciare Firenze a parametro zero.

Dodo vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e rappresenta una super occasione a zero: chi la spunterà alla fine?