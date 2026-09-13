Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Inter, il Barcellona insiste per Dimarco: pronto un nuovo assalto

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il nome del laterale nerazzurro rimane sul taccuino della dirigenza blaugrana, ecco le ultimissime. 

Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter, infatti, è il vero e proprio oggetto dei desideri della società blaugrana che già in estate aveva provato a portarlo in Spagna proponendo in cambio il cartellino di Balde.

Dimarco in azione con la maglia dell'Inter
Dimarco (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il ds Deco starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Dimarco e sarebbe pronto ad accelerare in caso di mancato rinnovo con l’Inter.

L’attuale contratto dell’esterno scade il 30 giugno 2028 e la questione rinnovo è al momento congelata: il Barcellona, dunque, è pronto a inserirsi.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 358 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4110

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU