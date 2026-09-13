Inter, il Barcellona insiste per Dimarco: pronto un nuovo assalto

Il nome del laterale nerazzurro rimane sul taccuino della dirigenza blaugrana, ecco le ultimissime.

Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter, infatti, è il vero e proprio oggetto dei desideri della società blaugrana che già in estate aveva provato a portarlo in Spagna proponendo in cambio il cartellino di Balde.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il ds Deco starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Dimarco e sarebbe pronto ad accelerare in caso di mancato rinnovo con l’Inter.

L’attuale contratto dell’esterno scade il 30 giugno 2028 e la questione rinnovo è al momento congelata: il Barcellona, dunque, è pronto a inserirsi.