Inter, il Barcellona insiste per Dimarco: pronto un nuovo assalto

Il nome del laterale nerazzurro rimane sul taccuino della dirigenza blaugrana, ecco le ultimissime.
Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter, infatti, è il vero e proprio oggetto dei desideri della società blaugrana che già in estate aveva provato a portarlo in Spagna proponendo in cambio il cartellino di Balde.
Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il ds Deco starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Dimarco e sarebbe pronto ad accelerare in caso di mancato rinnovo con l’Inter.
L’attuale contratto dell’esterno scade il 30 giugno 2028 e la questione rinnovo è al momento congelata: il Barcellona, dunque, è pronto a inserirsi.
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