Tiago Gabriel piace sempre più, il Milan tornerà alla carica a gennaio

Tiago Gabriel continua ad essere nel mirino del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato con il difensore portoghese che rappresenta un obiettivo per i rossoneri.
Autore della sua seconda rete in questo campionato regalando la vittoria al Lecce contro il Monza, Tiago Gabriel è sempre un obiettivo del Milan per quello che riguarda gennaio.
Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore per completare la rosa e, al momento, il centrale del Lecce sembra essere in pole per la retroguardia rossonera, superando anche Gonçalo Inacio per via dell’alta valutazione che lo Sporting fa del centrale (circa 40 milioni di euro).
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