PAGELLE e TABELLINO Monza-Sassuolo 2-1: Varela letale, Adzic non basta

Voti, top e flop del match del ‘Brianteo’ valido per la 5° giornata del campionato di Serie A. I brianzoli di Juric conquistano la prima vittoria grazie alla doppietta di Varela

Ci pensano Varela e Tornqvist a risollevare il Monza e a consegnare il primo successo in campionato a Juric.

Il centravanti portoghese decide la sfida contro il Sassuolo segnando una doppietta nella ripresa, mentre il portiere ex Como (alla prima da titolare) mura nel primo tempo Berardi e Thorsvedt. Nel finale non basta ad Aquilani la punizione capolavoro del solito Adzic, con gli ospiti che sfiorano il pareggio sul palo colpito al 93′ da Bowie.

Top e Flop di Monza-Sassuolo: Tornqvist saracinesca, mentre Muric fa danni

MONZA

TOP: Varela 8 – Se Tornqvist abbassa la saracinesca su Berardi e Thorstvedt, il centravanti portoghese è letale in area avversaria. Sul guizzo del vantaggio c’è il regalo di Muric, mentre dal dischetto è glaciale sotto la curva di casa. Fanno 4 centri in altrettante partite giocate: numeri da bomber di razza

FLOP: Akinsanmiro 5 – Tanta corsa ma con poca sostanza. Manca di lucidità e perde palloni sanguinosi in mezzo al campo. Juric lo tira fuori nella ripresa per il più intraprendente Foe Ondoa

Tornqvist 7,5

Kouadio 5,5

Lucchesi 6

Carboni 6

Birindelli 6,5 (93′ Maye SV)

Folorunsho 6

Akinsanmiro 5 (55′ Foe Ondoa 6,5)

Mangas 5,5 (55′ Bakoune 6)

Cutrone 6 (55′ Mota 6)

Robinson 7 (82′ Mout SV)

Varela 8

All. Juric 7

SASSUOLO

TOP: Adzic 7 – Subito pimpante subentrando dalla panchina e pericoloso col suo destro liftato, si ripete dopo la prodezza contro l’ex Juventus. Stavolta la pennellata è su punizione, che però non basta ai neroverdi per completare la rimonta

FLOP: Muric 4 – La combina grossa sull’incornata centrale di Varela, aprendo la strada al successo dei padroni di casa. ‘Buco’ clamoroso che fa il paio con le due incertezze di domenica scorsa contro la Juve. Stavolta costa carissimo: dannoso

Muric 4

Cinquegrano 5,5

Caleta-Car 5

Leysen 5,5

Doig 5,5

Bakola 6 (83′ Skjellerup SV)

Matic 5,5 (64′ Bowie 6,5)

Thorstvedt 5,5 (64′ Lipani 5,5)

Berardi 5 (72′ Dominguez 6)

Esposito 5 (72′ Adzic 7 )

) Lauriente 6,5

All. Aquilani 5,5

ARBITRO: Perenzoni 6,5

Serie A, il tabellino di Monza-Sassuolo: primo successo per Juric

Juric respira e si prende con forza la prima vittoria in campionato nell’anticipo contro il Sassuolo. Tre punti fondamentali per il Monza, lanciato dal bomber Varela. Adzic rianima i neroverdi, che alla fine però non riescono ad evitare la seconda sconfitta stagionale dopo l’exploit di domenica scorsa contro la Juventus.

MONZA-SASSUOLO 2-1

51′ e 63′ rig. Varela (M); 88′ Adzic (S)

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli (93′ Maye), Folorunsho, Akinsanmiro (55′ Foe Ondoa), Mangas (55′ Bakoune); Cutrone (55′ Mota), Robinson (82′ Mout); Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Antov, Colombo, Colpani, Forson, Ngonge, Zeballos. Allenatore: Juric

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola (83′ Skjellerup), Matic (64′ Lipani), Thorstvedt (64′ Bowie); Berardi (72′ Dominguez), Esposito (72′ Adzic), Lauriente. A disposizione: Turati, Satalino, Van der Brempt, Odenthal, Obrador, Ghion, Sulemana, Pierini. Allenatore: Aquilani

Arbitro: Perenzoni (sez. Rovereto)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Kouadio (M), Folorunsho (M), Lipani (S), Birindelli (M), Varela (M)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; presenti 9.002 spettatori (156 nel settore ospiti per un incasso da € 123.581 per la sfida del ‘Brianteo’