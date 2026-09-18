Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

PAGELLE e TABELLINO Monza-Sassuolo 2-1: Varela letale, Adzic non basta

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Voti, top e flop del match del ‘Brianteo’ valido per la 5° giornata del campionato di Serie A. I brianzoli di Juric conquistano la prima vittoria grazie alla doppietta di Varela

Ci pensano Varela e Tornqvist a risollevare il Monza e a consegnare il primo successo in campionato a Juric.

Monza-Sassuolo, Varela decisivo
Gustavo Varela decisivo con una doppietta (Ansa) – Calciomercato.it

Il centravanti portoghese decide la sfida contro il Sassuolo segnando una doppietta nella ripresa, mentre il portiere ex Como (alla prima da titolare) mura nel primo tempo Berardi e Thorsvedt. Nel finale non basta ad Aquilani la punizione capolavoro del solito Adzic, con gli ospiti che sfiorano il pareggio sul palo colpito al 93′ da Bowie.

Top e Flop di Monza-Sassuolo: Tornqvist saracinesca, mentre Muric fa danni

MONZA

TOP: Varela 8 – Se Tornqvist abbassa la saracinesca su Berardi e Thorstvedt, il centravanti portoghese è letale in area avversaria. Sul guizzo del vantaggio c’è il regalo di Muric, mentre dal dischetto è glaciale sotto la curva di casa. Fanno 4 centri in altrettante partite giocate: numeri da bomber di razza

FLOP: Akinsanmiro 5 – Tanta corsa ma con poca sostanza. Manca di lucidità e perde palloni sanguinosi in mezzo al campo. Juric lo tira fuori nella ripresa per il più intraprendente Foe Ondoa

  • Tornqvist 7,5
  • Kouadio 5,5
  • Lucchesi 6
  • Carboni 6
  • Birindelli 6,5 (93′ Maye SV)
  • Folorunsho 6
  • Akinsanmiro 5 (55′ Foe Ondoa 6,5)
  • Mangas 5,5 (55′ Bakoune 6)
  • Cutrone 6 (55′ Mota 6)
  • Robinson 7 (82′ Mout SV)
  • Varela 8
  • All. Juric 7

SASSUOLO

TOP: Adzic 7 – Subito pimpante subentrando dalla panchina e pericoloso col suo destro liftato, si ripete dopo la prodezza contro l’ex Juventus. Stavolta la pennellata è su punizione, che però non basta ai neroverdi per completare la rimonta

FLOP: Muric 4 – La combina grossa sull’incornata centrale di Varela, aprendo la strada al successo dei padroni di casa. ‘Buco’ clamoroso che fa il paio con le due incertezze di domenica scorsa contro la Juve. Stavolta costa carissimo: dannoso

  • Muric 4
  • Cinquegrano 5,5
  • Caleta-Car 5
  • Leysen 5,5
  • Doig 5,5
  • Bakola 6 (83′ Skjellerup SV)
  • Matic 5,5 (64′ Bowie 6,5)
  • Thorstvedt 5,5 (64′ Lipani 5,5)
  • Berardi 5 (72′ Dominguez 6)
  • Esposito 5 (72′ Adzic 7)
  • Lauriente 6,5
  • All. Aquilani 5,5

ARBITRO: Perenzoni 6,5

Serie A, il tabellino di Monza-Sassuolo: primo successo per Juric

Juric respira e si prende con forza la prima vittoria in campionato nell’anticipo contro il Sassuolo. Tre punti fondamentali per il Monza, lanciato dal bomber Varela. Adzic rianima i neroverdi, che alla fine però non riescono ad evitare la seconda sconfitta stagionale dopo l’exploit di domenica scorsa contro la Juventus.

Le pagelle di Monza-Sassuolo
Pagelle e voti di Monza-Sassuolo (Ansa) – Calciomercato.it

MONZA-SASSUOLO 2-1
51′ e 63′ rig. Varela (M); 88′ Adzic (S)

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli (93′ Maye), Folorunsho, Akinsanmiro (55′ Foe Ondoa), Mangas (55′ Bakoune); Cutrone (55′ Mota), Robinson (82′ Mout); Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Antov, Colombo, Colpani, Forson, Ngonge, Zeballos. Allenatore: Juric

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola (83′ Skjellerup), Matic (64′ Lipani), Thorstvedt (64′ Bowie); Berardi (72′ Dominguez), Esposito (72′ Adzic), Lauriente. A disposizione: Turati, Satalino, Van der Brempt, Odenthal, Obrador, Ghion, Sulemana, Pierini. Allenatore: Aquilani

Arbitro: Perenzoni (sez. Rovereto)
VAR: Aureliano
Ammoniti: Kouadio (M), Folorunsho (M), Lipani (S), Birindelli (M), Varela (M)
Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; presenti 9.002 spettatori (156 nel settore ospiti per un incasso da € 123.581 per la sfida del ‘Brianteo’

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 433 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4479

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

6 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie