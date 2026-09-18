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Nazionale, i convocati di Roberto Mancini per la Nations League: la lista ufficiale

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Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati ufficiale per le partite di Nations League che attendono gli azzurri contro Turchia, Belgio e Francia. 

Roberto Mancini
La lista dei convocati di Roberto Mancini per l’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ci sono diverse sorprese e qualche esclusione eccellente. Lasciati all’under 21 calciatori che erano finiti nel mirino del CT come Raimondo, Cisse e Pisilli. Andiamo a vedere l’elenco completo dei calciatori convocati da Roberto Mancini.

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

DIFENSORI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

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