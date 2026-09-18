Nazionale under 21, ufficiali i convocati: Cisse, Raimondo e Pisilli da Baldini

Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le partite della nazionale under 21 con importanti indizi anche per quello che riguarda le scelte di Roberto Mancini.
Pisilli, Cisse, Raimondo e Ndour fanno parte della lista degli azzurrini e per loro è quindi rimandata la chiamata in nazionale maggiore anche se Mancini continuerà a seguirli con attenzione. Andiamo a vedere la lista completa.
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 430 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?