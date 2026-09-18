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Roma-Inter, Chivu pronto a cambiare: ha deluso e va in panchina

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Novità importantissime in casa nerazzurra in vista della sfida scudetto contro la Roma, ecco cosa sta succedendo. 

Manca sempre meno al fischio d’inizio della super sfida tra Roma e Inter, che si disputerà sabato 19 settembre alle ore 18,00. All’Olimpico si affrontano le prime due della classe, che sono a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di campionato.

Josep Martinez
Josep Martinez (ANSA) Calciomercato.it

Chivu pensa a una clamorosa novità di formazione proprio contro l’undici di Gasperini: Josep Martinez ha fin qui deluso le aspettative e – stando a quanto riportato in queste ore da ‘Sky Sport’ – l’allenatore dell’Inter starebbe seriamente pensando di schierare Ivan Provedel titolare tra i pali.

Il 32enne di Pordenone, dunque, si appresta a fare il suo esordio con la casacca nerazzurra in uno stadio che conosce benissimo, visto la sua esperienza alla Lazio dal 2022 al 2026.

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