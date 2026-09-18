Serie A, esonero sempre più vicino: pronto D’Aversa

Colpo di scena in Italia dove a breve potrebbe esserci un vero e proprio ribaltone in panchina, ecco tutti i dettagli.
Quattro sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato, 11 gol subiti e ultimo posto in classifica a quota 0 punti. Il Venezia vive un momento delicatissimo e il futuro del tecnico Giovanni Stroppa appare ormai legato all’esito della gara di domani contro la Lazio.
In caso di altro ko, la società lagunare è pronta a cambiare allenatore: secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Venezia sarebbe quello di Roberto D’Aversa che, quindi, potrebbe tornare in Serie A dopo l’ultima esperienza alla guida del Torino.
Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.
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