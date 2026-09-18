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Occhio Como, Liverpool stregato: assalto a sorpresa

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La favola lariana affascina anche la big inglese, le ultime dal Regno Unito

Straripante e abbacinante al suo esordio in Champions League contro il Lipsia, il Como ha confermato anche sul palcoscenico europeo la sua forza e il suo bel gioco. Sotto la lucida regia di Cesc Fabregas, la squadra lariana continua a far bene anche in Italia e buona parte del merito va ascritto anche alle capacità di selezionare i giocatori sul calciomercato.

Mirwan Suwarso in tribuna
Occhio Como, Liverpool stregato: assalto a sorpresa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Protagonista di una sessione estiva scoppiettante e convincente, la società lombarda ha strappato applausi anche al di fuori dei confini italiani e le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non fanno dormire sonni tranquilli in riva al Lago.

Secondo Team Talk, infatti, il Liverpool potrebbe essere interessato da un restyling dirigenziale e uno dei profili maggiormente apprezzati per il ruolo di direttore sportivo sarebbe quello di Carlalberto Ludi, uno dei principali artefici della favola lariana.

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