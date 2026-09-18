Milan, Ramos non decolla: 35 milioni per l’attacco e sfida alla Juve

Il club rossonero ha problemi in difesa, ma anche l’attacco sta faticando

Impalpabile e servito male anche nella partita persa contro il Benfica, Gonçalo Ramos è finito nel mirino della critica e dei tifosi. Autore di un gol in cinque presenze, l’attaccante portoghese non ha sin qui giustificato la spesa di circa 80 milioni di euro, bonus inclusi, pattuiti dal Milan con il PSG.

Visto lo scarso utilizzo di Camarda (appena 5 minuti in stagione), il 25enne non ha vere e proprie alternative in questo momento, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un possibile rinforzo in attacco.

Secondo fussball-news.de, infatti, la società rossonera sarebbe quella maggiormente interessata ad Ermedin Demirovic. Gli scout rossoneri hanno osservato in diverse occasioni l’attaccante bosniaco, stilando relazioni molto positive sul calciatore.

Autore di 4 gol e di una splendida tripletta in Champions League, il 28enne dello Stoccarda piace anche a Juventus, Galatasaray e Leeds e viene valutato dal club tedesco non meno di 35 milioni di euro.