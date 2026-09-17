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La panchina di Stroppa traballa, spunta Tudor per il Venezia

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Il Venezia potrebbe cambiare allenatore se non dovesse fare risultato contro la Lazio.

Stando a quanto affermato da Sportitalia, il Venezia starebbe valutando la figura di Igor Tudor per la propria panchina qualora dovesse andare male la partita contro la Lazio in programma sabato sera.

Igor Tudor dopo una partita
Spunta Tudor per la panchina del Venezia (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Zero punti in campionato dopo quattro giornate, i lagunari non sono riusciti ancora a centrare un risultato positivo da quando sono tornati in Serie A e la società starebbe valutando un cambio alla guida tecnica.

Nel caso in cui dovesse giungere una nuova sconfitta contro la Lazio il Venezia potrebbe decidere di affidare la propria panchina a Igor Tudor, pronto a tornare in Serie A dopo le esperienze sulle panchine di Verona, Lazio e Juventus.

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