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I convocati di Mancini tra sorprese ed esclusioni: le scelte del CT

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Roberto Mancini è pronto a diramare la lista ufficiale dei convocati per le partite di Nations League dell’Italia con il CT italiano che sembra avere le idee chiare su chi dovrà essere convocato per le sfide contro Turchia, Francia e Belgio.

Roberto Mancini
Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono diversi i nomi nuovi per la lista degli azzurri con Inacio e Zoma con il primo che sta facendo bene in Bundesliga con il Borussia Dortmund, mentre il secondo è la stella della seconda serie tedesca con il Norimberga.

In porta prima chiamata in arrivo per Pessina del Bologna che dovrebbe essere il quarto dopo Donnarumma, Carnesecchi e Vicario. Prima chiamata anche per Doumbia e Romano a centrocampo, mentre in attacco è a rischio la posizione di Retegui, non ancora al meglio.

Convocati nazionale, chi è in dubbio e chi va in under 21

Zaccagni, Fagioli e Raspadori sono in dubbio, con Mancini che, probabilmente, convocherà solamente uno tra Vergara e Politano in casa Napoli. Verso la convocazione in under 21 Cisse del Milan che potrebbe raggiungere la nazionale maggiore nel 2027.

Fagioli in azione
Fagioli non è sicuro della convocazione (Ansa Foto) – calciomercato.it

In under 21 dovrebbero finire anche Lulli, Raimondo e Palmisani, pronti a rinforzare la formazione di Silvio Baldini, a caccia della qualificazione all’europeo di categoria.

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