Anguissa può lasciare il Napoli a gennaio, la probabile destinazione

Il centrocampista camerunese torna sotto i riflettori, ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Non gioca dallo scorso 5 settembre nella gara contro l’Inter e ora rischia di saltare anche l’atteso match sul campo della Fiorentina, in programma domenica alle ore 12,30 e valevole per la quinta giornata di Serie A. André-Frank Zambo Anguissa è ormai un caso e la sua permanenza al Napoli appare tutt’altro che scontata.

Anguissa oggi guadagna poco più di 3,5 milioni di euro netti a stagione e ne chiede circa 6 per rinnovare il suo contratto con gli azzurri che scade il prossimo 30 giugno 2027.

Il presidente De Laurentiis non sembra intenzionato ad assecondare le richieste del camerunese e – secondo quanto evidenziato oggi da ‘Il Mattino’ – Anguissa potrebbe addirittura essere ceduto a gennaio per evitare di perderlo a zero a fine stagione. Attenzione soprattutto a Turchia e Arabia Saudita dove ci sarebbero diversi club pronti a investire sul 30enne nato a Yaoundé.