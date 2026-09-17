Conte ha detto no, clamoroso rifiuto: ora cambia tutto

L’allenatore salentino era presente ieri a Milano per assistere al match tra i rossoneri e il Benfica.

In molti lo avranno visto a San Siro per il match d’esordio in Europa League del Milan, che alla fine si è arreso al Benfica col punteggio di 2-0. Antonio Conte era sugli spalti e il suo nome continua ad essere accostato con insistenza proprio ai rossoneri e alla Juventus, per l’eventuale sostituzione di uno tra Amorim e Spalletti. Procediamo però con ordine e proviamo a fare chiarezza.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Conte avrebbe rifiutato un’offerta monstre dell’Al-Ahli perché desideroso di sposare il progetto di una Big europea dopo l’addio al Napoli.

Il Manchester United lo segue molto da vicino anche perché la stagione di Carrick non è cominciata nel migliore dei modi, al pari di Milan e Juve dove la posizione di Amorim e Spalletti non è più salda come qualche settimana fa. Chi la spunterà alla fine?