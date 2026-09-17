Roma-Inter, novità Hermoso: le ultime sulle sue condizioni

Attesa ormai spasmodica per la super sfida di sabato pomeriggio tra l’undici giallorosso e quello nerazzurro.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Roma e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18.00. Entrambe le squadre hanno vinto le prime quattro gare di campionato e comandano la classifica con 12 punti. All’Olimpico, insomma, ne vedremo delle belle.

In casa giallorossa ci sono aggiornamenti importanti: Gian Piero Gasperini, infatti, recupera due elementi chiave come N’Dicka e Wesley e quasi sicuramente avrà a disposizione anche Hermoso.

L’ex Atletico Madrid infatti sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi alla caviglia accusati negli ultimi giorni e ha svolto l’ultima seduta di allenamento col gruppo. Una splendida notizia per Gasperini e per i tifosi giallorossi.