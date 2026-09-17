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Monza, Juric non teme ribaltoni: “Abituato a tutto ma lavoro eccellente”

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Le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso in vista dell’anticipo di campionato al ‘Brianteo’ contro il Sassuolo

Il Monza cerca di cambiare passo e portare a casa la prima vittoria in campionato nel match di domani sera contro il Sassuolo. I biancorossi ospiteranno al ‘Brianteo’ la formazione di Aquilani, che nell’ultima giornata ha piazzato il colpaccio superando la Juventus. 

Monza, Juric in conferenza pre Sassuolo
Ivan Juric in conferenza stampa – Foto Calciomercato.it

Un Monza convincente sul piano del gioco, che però finora ha raccolto meno di quanto meritato. Ivan Juric difende il proprio lavoro e quello della squadra, restando molto sereno in merito alle voci sul suo futuro in panchina: “Non è stata una settimana turbolenta. Poi nel calcio può succedere di tutto e sono abituato a tutto. Il Monza finora è andato oltre le mie aspettative. Non abbiamo sbagliato una partita, pagando certe situazioni e dettagli. Per me il lavoro è eccellente”, le parole del tecnico croato nella conferenze pre gara.

Domani ci sarà una novità tra i pali, con Tornqvist che per la prima volta sarà preferito a Thiam: “Giocherà Noel in porta – l’annuncio di Juric – Degli infortunati non recuperiamo nessuno. Mangas invece è disponibile: l’abbiamo gestito questa settimana e per noi è fondamentale il suo apporto. Speriamo regga per 90 minuti”.

Juric pre Monza-Sassuolo: “Zeballos non ancora al meglio. Mi aspetto di più da Colpani”

Juric dalla sala stampa di Monzello risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’inserimento di Zeballos e se c’è la possibilità che il talento argentino parta dal primo minuto: “È lontano dal suo massimo, però si sta allenando benissimo. Domani potrebbe avere altro minutaggio. Dobbiamo stare attenti ad inserirlo piano piano e durante la sosta possiamo metterlo a posto”.

L’allenatore del Monza esclude un intervento della società sul mercato degli svincolati (“Presto anche Zeballos e Ngonge saranno in condizione”) e sprona Colpani: “Ha grande qualità, ma non sempre riesce ad esprimerla. Mi aspetto di più da lui, ma anche Andrea sa che può fare meglio”.

Infine sul rientro di capitan Pessina: “Ci manca tanto, per l’esperienza e perché conosce il mio tipo di gioco. Mi auguro che la sua assenza non sia ancora troppo lunga”.

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