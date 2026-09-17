Monza, Juric non teme ribaltoni: “Abituato a tutto ma lavoro eccellente”

Le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso in vista dell’anticipo di campionato al ‘Brianteo’ contro il Sassuolo

Il Monza cerca di cambiare passo e portare a casa la prima vittoria in campionato nel match di domani sera contro il Sassuolo. I biancorossi ospiteranno al ‘Brianteo’ la formazione di Aquilani, che nell’ultima giornata ha piazzato il colpaccio superando la Juventus.

Un Monza convincente sul piano del gioco, che però finora ha raccolto meno di quanto meritato. Ivan Juric difende il proprio lavoro e quello della squadra, restando molto sereno in merito alle voci sul suo futuro in panchina: “Non è stata una settimana turbolenta. Poi nel calcio può succedere di tutto e sono abituato a tutto. Il Monza finora è andato oltre le mie aspettative. Non abbiamo sbagliato una partita, pagando certe situazioni e dettagli. Per me il lavoro è eccellente”, le parole del tecnico croato nella conferenze pre gara.

Domani ci sarà una novità tra i pali, con Tornqvist che per la prima volta sarà preferito a Thiam: “Giocherà Noel in porta – l’annuncio di Juric – Degli infortunati non recuperiamo nessuno. Mangas invece è disponibile: l’abbiamo gestito questa settimana e per noi è fondamentale il suo apporto. Speriamo regga per 90 minuti”.

Juric pre Monza-Sassuolo: “Zeballos non ancora al meglio. Mi aspetto di più da Colpani”

Juric dalla sala stampa di Monzello risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’inserimento di Zeballos e se c’è la possibilità che il talento argentino parta dal primo minuto: “È lontano dal suo massimo, però si sta allenando benissimo. Domani potrebbe avere altro minutaggio. Dobbiamo stare attenti ad inserirlo piano piano e durante la sosta possiamo metterlo a posto”.

🎙️ #Monza – #Juric pre Sassuolo: “Nel calcio può succedere di tutto e sono abituato a tutto. Il Monza finora è andato oltre le mie aspettative. Non abbiamo sbagliato una partita, pagando certe situazioni e dettagli. Per me il lavoro è eccellente” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/hSvyVsnkxh — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 17, 2026

L’allenatore del Monza esclude un intervento della società sul mercato degli svincolati (“Presto anche Zeballos e Ngonge saranno in condizione”) e sprona Colpani: “Ha grande qualità, ma non sempre riesce ad esprimerla. Mi aspetto di più da lui, ma anche Andrea sa che può fare meglio”.

Infine sul rientro di capitan Pessina: “Ci manca tanto, per l’esperienza e perché conosce il mio tipo di gioco. Mi auguro che la sua assenza non sia ancora troppo lunga”.