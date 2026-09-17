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Lautaro-Barcellona, spunta un nuovo retroscena: cos’è successo

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I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo: ecco come sono andate le cose in estate. 

In casa Inter continua la marcia di avvicinamento alla super sfida di sabato contro la Roma, ma intanto spunta un nuovo retroscena di calciomercato su Lautaro Martinez.

Lautaro infortunato: foto AI
Lautaro Martinez (Foto AI) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato dal portale argentino ‘TycSports’, la dirigenza del Barcellona avrebbe a lungo corteggiato Lautaro Martinez, proponendogli la maglia numero 9 liberata da Robert Lewandowski e i primissimi contatti sarebbero avvenuti nel corso del Mondiale.

Il centravanti dell’Argentina, dopo il ko in finale contro la Spagna, avrebbe però deciso di rifiutare la proposta blaugrana e di continuare la sua avventura a Milano. Una vera e propria dimostrazione d’amore da parte del capitano dell’Inter.

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