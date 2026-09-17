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Inter, Chivu trema: l’infortunio è più serio del previsto

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Non solo Calhanoglu: altra tegola per il tecnico nerazzurro in vista dei prossimi impegni. Rischia uno stop di oltre un mese

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per l’Inter e Cristian Chivu dopo il roboante 5-3 in rimonta contro l’Udinese nel posticipo di campionato.

Inter, Chivu perde anche Stones
Chivu in ansia per Stones (Ansa) – Calciomercato.it

Prima del match si era fermato Calhanoglu per un risentimento agli adduttori, con gli accertamenti svolti ieri che hanno confermato il problema e uno stop di circa due settimane. Il turco potrebbe rispondere comunque alla convocazione della sua nazionale, ma sarà certamente out per il big match di sabato pomeriggio contro la Roma.

Inter, Stones rischia uno stop di oltre un mese

Calhanoglu tornerà a disposizione di Chivu direttamente dopo la sosta, mentre sarebbe ancora più serio l’infortunio rimediato da John Stones nel secondo tempo della sfida con l’Udinese.

Inter, l'arrivo di Stones
Stones ai box per infortunio – Foto Calciomercato.it

L’esperto difensore inglese svolgerà domani mattina gli esami strumentali per il problema ai flessori della coscia sinistra e rischia uno stop di almeno un mese. Stones, oltre allo contro diretto con la Roma, rischierebbe di saltare così anche gli impegni post pausa con Parma e Brugge. 

I controlli delle prossime ore definiranno meglio i tempi di recupero, con Chivu pronto a rilanciare Bisseck nel pacchetto arretrato insieme ad Akanji e Bastoni nella partitissima di sabato all’Olimpico. 

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