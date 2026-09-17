Juve-NEC, le ultime di formazione: Spalletti esclude 3 big

I bianconeri devono assolutamente vincere all’esordio in Europa League: ci sono grandi novità rispetto alla gara col Sassuolo.

Ci siamo. Questa sera, alle ore 21:00, la Juventus ospita il NEC Nijmegen nella prima giornata di Europa League. Una sfida importantissima per i bianconeri che arrivano dalla pesantissima sconfitta subita in extremis sul campo del Sassuolo.

Luciano Spalletti cambia modulo e si affida al 3-4-2-1: in mezzo al campo Sarr è favorito su Koopmeiners, mentre McKennie e Kolo Muani agiranno alle spalle dell’unica punta Woltemade.

Panchina per 3 big ovvero Alajbegovic, Nico Gonzalez e Conceicao. Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS: Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Mckennie, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti

NEC: Polster; Sandler, Storm, Fonville; Emre Mor, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. All. Schreuder