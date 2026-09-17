Bocciato da Mancini, Cisse non sarà convocato: andrà in under 21

Alphadjo Cisse non farà parte della lista dei convocati della nazionale italiana in vista della prossima sessione di impegni in Nations League.
Roberto Mancini sta lavorando ai nomi dei calciatori da convocare per le quattro partite che attendono gli azzurri e non sembra rientrare il giovane Cisse, autore di una buona partenza in questo campionato.
Per il gioiello del Milan ci sarà l’avventura in under 21 con Silvio Baldini pronto a renderlo protagonista della selezione degli azzurrini che deve centrare la qualificazione all’europeo di categoria che si terrà durante la prossima estate.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 406 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?