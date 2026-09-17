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Bocciato da Mancini, Cisse non sarà convocato: andrà in under 21

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Alphadjo Cisse non farà parte della lista dei convocati della nazionale italiana in vista della prossima sessione di impegni in Nations League.

Alphadjo Cissè
Cisse (Ansa Foto) – calciomercato.it

Roberto Mancini sta lavorando ai nomi dei calciatori da convocare per le quattro partite che attendono gli azzurri e non sembra rientrare il giovane Cisse, autore di una buona partenza in questo campionato.

Per il gioiello del Milan ci sarà l’avventura in under 21 con Silvio Baldini pronto a renderlo protagonista della selezione degli azzurrini che deve centrare la qualificazione all’europeo di categoria che si terrà durante la prossima estate.

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