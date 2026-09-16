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Amorim: “Pronto ad adattarmi, ecco perché Pulisic e Moreira fuori”

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Ruben Amorim ha parlato al termine della sconfitta del Milan contro il Benfica in Europa League.

Ruben Amorim
Le parole di Amorim (ansa Foto) – calciomercato.it

“Stiamo cercando di creare gli automatismi – ha detto a Sky – per avere più possesso e lo abbiamo avuto nel secondo tempo. Teniamo la palla ma ci manca creatività vicino all’area. Nel primo tempo quando abbiamo subito un gol abbiamo perso completamente quello che dovevamo fare e volevamo fare tutto velocemente.

“Sono pronto ad adattarmi. Abbiamo due mesi di lavoro – ha continuato – dobbiamo creare un modo di fare ma dobbiamo anche vincere le partite. Perché non ho confermato il secondo tempo di Roma? Perché Rabiot aveva fatto per la prima volta 90 minuti e non sapevo se potesse tenere tutta la partita. Pulisic lo stesso. Moreira ha avuto un problema personale e non si è allenato con la squadra per due giorni”.

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