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Kalulu verso il rinnovo con la Juventus, i bianconeri vogliono blindarlo

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La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Pierre Kalulu, difensore che è stato in grado di conquistare un ruolo da protagonista in bianconero nelle ultime stagioni.

Grafica Kalulu Juve
Juve, Kalulu nel mirino della Premier: le ultime (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Classe 2000, il difensore è arrivato dal Milan per una somma di circa 20 milioni di euro (bonus compresi) con il francese che è diventato importante prima per Thiago Motta, poi per Tudor e ora per Spalletti.

Non mancano gli interessamenti da parte di squadre della Premier League con la Juventus pronta a blindarlo con un rinnovo del contratto e un conseguente aumento dell’ingaggio. Il nuovo accordo tra le parti potrebbe scadere nel giugno del 2031.

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