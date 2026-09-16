Kalulu verso il rinnovo con la Juventus, i bianconeri vogliono blindarlo

La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Pierre Kalulu, difensore che è stato in grado di conquistare un ruolo da protagonista in bianconero nelle ultime stagioni.

Classe 2000, il difensore è arrivato dal Milan per una somma di circa 20 milioni di euro (bonus compresi) con il francese che è diventato importante prima per Thiago Motta, poi per Tudor e ora per Spalletti.

Non mancano gli interessamenti da parte di squadre della Premier League con la Juventus pronta a blindarlo con un rinnovo del contratto e un conseguente aumento dell’ingaggio. Il nuovo accordo tra le parti potrebbe scadere nel giugno del 2031.