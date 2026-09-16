Juve, occhi sul nuovo fenomeno inglese: di chi si tratta

Club bianconero sempre molto attivo per quel che riguarda il mercato dei giovani talenti, le ultimissime.

Prima la sfida in Europa League contro il NEC, poi l’impegno di campionato contro l’Atalanta di Sarri. La Juve è attesa da due gare molto delicate prima della sosta per le Nazionale e vuole assolutamente rialzare la testa dopo la debacle sul campo del Sassuolo.

Carnevali e Massara, però, non perdono di vista il calciomercato e sono pronti a farsi sotto per il nuovo fenomeno del calcio inglese, ovvero Joseph Junior Andreou Gabriel. Si tratta di un attaccante classe 2010 di proprietà del Manchester United, che l’anno scorso ha segnato la bellezza di 26 reti in 29 partite e conquistato il Jimmy Murphy Young Player of the Year, il premio assegnato dal club al miglior giovane della propria Academy.

Il giovanissimo talento originario di Londra vuole lasciare i Red Devils e la Juve è pronta a farsi ufficialmente avanti.