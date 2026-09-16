Italia, subito una novità tra i convocati di Mancini: l’indiscrezione

Cresce l’attesa per il ritorno del tecnico di Jesi sulla panchina azzurra: subito un colpo di scena.

Si avvicina il ritorno ufficiale di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana di calcio. Il nuovo commissario tecnico azzurro sarà impegnato subito in tre gare complicatissime di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia.

E, in vista dell’esordio, c’è grande curiosità per quelle che saranno le prime convocazioni di Mancini. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, ci sarà subito una grande novità: secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, Mancini convocherà infatti Antonio Vergara che ha fatto vedere buonissime cose al Napoli l’anno scorso e che quest’anno non ha iniziato proprio benissimo sotto la guida di Max Allegri.