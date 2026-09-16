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Calhanoglu-Inter, svolta inattesa: tutta colpa degli infortuni

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Il centrocampista turco salterà anche la super sfida del prossimo weekend contro la Roma. 

Prima il forfait nella gara casalinga contro l’Udinese, ora l’assenza nella sfida scudetto contro la Roma in programma nel prossimo weekend. Hakan Calhanoglu non vive un momento esaltante della sua carriera e i tanti infortuni rimediati nell’ultimo periodo rischiano di condizionare anche il suo futuro all’Inter.

Calhanoglu con la Turchia
Calhanoglu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il nuovo direttore sportivo Dario Baccin sarebbe al lavoro per proporre al centrocampista turco il rinnovo dell’attuale contratto che scadrà il 30 giugno 2027, ma con una durata ridotta (1+1 o un semplice biennale) e un ingaggio al ribasso rispetto ai 6,5 milioni di euro che percepisce attualmente.

Una decisione drastica che rischia di riservare grandi sorprese in futuro: cosa deciderà di fare alla fine Hakan Calhanoglu?

 

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