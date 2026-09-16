Vicario-Inter, spunta un clamoroso retroscena: Juve sorpresa

Si intrecciano nuovamente le strade di nerazzurri e bianconeri sul mercato, ecco cos’è successo.

Lo scorso 18 agosto la Juventus ha ufficializzato il suo acquisto dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, ma Guglielmo Vicario è stato a un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter.

A svelare questo clamoroso retroscena è in queste ore l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, secondo cui i nerazzurri avevano addirittura bloccato Vicario prima di cambiare strategia: il presidente Marotta ha preferito alla fine valorizzare Josep Martinez (pagato circa 12-13 milioni) e prendere un secondo portiere affidabile ed esperto come Provedel.

A quel punto, Vicario è tornato sul mercato prima di firmare il suo nuovo contratto con la Juventus: una mossa davvero inaspettata che pochi conoscevano.