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Juve, assalto a Palmisani: il piano per bruciare la concorrenza

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Bianconeri particolarmente interessati al giovane portiere del Frosinone, ecco tutti i dettagli. 

La Juventus si appresta a fare il suo debutto in Europa League, ma intanto continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato. La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha messo ora nel mirino uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico nazionale, ovvero Lorenzo Palmisani.

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui l’amministratore delegato Carnevali avrebbe intenzione di perfezionare l’acquisto del portiere classe 2004 per poi lascialo in prestito al Frosinone fino al termine della stagione in corso. Palmisani vanta tantissimi estimatori in Italia, ma la Juve vuole giocare d’anticipo e bruciare la concorrenza.

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