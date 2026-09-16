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Fabregas nel mirino del Barcellona, è lui il dopo Flick

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Cesc Fabregas potrebbe salutare il Como alla fine della stagione con il tecnico spagnolo che è finito nel mirino del Barcellona per la prossima stagione.

Pollice alto per Cesc Fabregas
Fabregas nel mirino del Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli ottimi risultati ottenuti alla guida del Como hanno portato il Barcellona a pensare all’ex centrocampista blaugrana per la propria panchina in vista del 2027/2028.

L’attenzione di Fabregas, al momento, è completamente rivolta al Como ma è chiaro che un’eventuale chiamata del Barcellona potrebbe convincerlo a tornare in Spagna nel ruolo di allenatore dei catalani. Secondo Sport il suo nome sarebbe in cima alla lista dei desideri della squadra blaugrana.

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