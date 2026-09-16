Milan-Benfica probabili formazioni: Amorim fa fuori 5 big!

Stasera i rossoneri faranno il loro debutto in Europa League in un match davvero molto affascinante.

Questa sera, alle ore 21:00, il Milan ospita il Benfica nella gara d’esordio dell’Europa League 2026/2027. I rossoneri vengono dal pareggio in rimonta contro la Lazio e vogliono partire subito forte, ma dall’altra parte c’è una delle favorite al successo finale.

Il tecnico Amorim fa ruotare gli uomini e lascia fuori addirittura 5 big: Gila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic. Ecco le probabili formazioni della sfida tra Milan e Benfica, che si preannuncia entusiasmante e che sfugge a qualsiasi pronostico:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Amorim

BENFICA (4-2-3-1): Soares; Aursnes, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Palhinha, Barreiro; Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. All. Marco Silva