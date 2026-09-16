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Milan horror, crollo in casa col Benfica: 0-2 ed Europa League in salita

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Pessima prestazione del Milan in casa contro il Benfica che domina a San Siro e ottiene tre punti nella prima giornata di Europa League.

Ruben Amorim
Milan, crollo in casa col Benfica (Ansa Foto) – calciomercato.it

Partita da dimenticare per i rossoneri sia dal punto di vista tecnico che fisico con i lusitani che hanno dimostrato in lungo e in largo di essere superiori ai rossoneri in questo momento. Amorim sbaglia nettamente formazione mandando in campo un Hutchinson ancora non pronto e lasciando fuori Pulisic, il migliore insieme a Moreira nella trasferta di Roma.

Completamente inconcepibile l’atteggiamento della difesa rossonera in occasione dello 0-2. Milan che perde per 0-2 contro il Benfica e parte con zero punti in un girone di Europa Lague che vedrà i rossoneri doversela vedere anche contro le due inglesi e l’Olympiacos.

Serata da dimenticare per i rossoneri, chiamati a reagire immediatamente in occasione della partita di campionato contro il Lecce che potrebbe essere già importante per la panchina di Ruben Amorim.

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