Il Bologna ora sogna Raspadori, Palladino può essere decisivo | CM

Arrivato a Bergamo durante lo scorso gennaio, fortemente voluto da Raffaele Palladino, Giacomo Raspadori potrebbe di nuovo cambiare maglia durante il prossimo inverno con il Bologna che potrebbe regalarlo al suo nuovo allenatore.

Il rapporto tra Palladino e Raspadori è stato ottimo durante la seconda parte della scorsa stagione e il suo futuro dipenderà molto dallo spazio che Maurizio Sarri deciderà di concedergli da qui all’apertura ufficiale del calciomercato.

Tra Atalanta e Bologna i rapporti sono buoni come dimostra l’affare Rowe, passato alla corte di Maurizio Sarri proprio nelle ultime ore del calciomercato estivo.

Raspadori al Bologna, affare possibile per gennaio

Il nome di Raspadori era presente nelle idee del Bologna già in occasione della trattativa per Rowe, ma l’Atalanta non ha voluto prendere in considerazione una sua cessione.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna potrebbe fare un tentativo per gennaio con l’obiettivo di regalare a Palladino un giocatore molto apprezzato dal tecnico e rinforzare una rosa che, in queste prime uscite stagionali, ha dimostrato più di qualche lacuna. Molto, chiaramente, dipenderà dalla volontà del giocatore e da quella di Sarri, chiamato a prendere delle decisioni sul parco attaccanti a sua disposizione.