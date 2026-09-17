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Frattesi-Juve, annuncio a sorpresa in queste ore: i dettagli

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I bianconeri sono pronti a scendere in campo per la gara d’esordio in Europa League contro il NEC.

Dopo il Milan, tocca stasera alla Juventus fare il suo esordio in Europa League. La squadra allenata da Luciano Spalletti ospita il NEC e vuole assolutamente sfruttare il fattore campo per rialzare la testa dopo la cocente sconfitta subita in campionato contro il Sassuolo.

Juventus, Spalletti in conferenza stampa
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto, però, arriva un sorprendente annuncio che riguarda proprio i bianconeri e Davide Frattesi, a lungo accostato alla Juve e alla fine trasferitosi alla Lazio.

Ecco quanto ammesso infatti da Fabrizio Ravanelli a ‘Tuttosport’: “Alla Juve sarebbe servito Frattesi visto che Spalletti non dispone di centrocampisti con diversi goal. Da quando stava al Sassuolo ho sempre detto che sarebbe stato perfetto per la Juventus. È un calciatore box to box, che manca come il pane a questa squadra“.

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