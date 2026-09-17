PAGELLE e TABELLINO Juventus-NEC 5-0: Alajbegovic inventa, si sblocca Kolo Muani

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase dell’Europa League. Goleada della squadra di Spalletti: nella ‘manita’ bianconera brilla il talento bosniaco
La Juventus riscatta il tonfo in campionato contro il Sassuolo e inizia nel migliore dei modi l’avventura stagionale in Europa League.
La squadra di Spalletti travolge per 5-0 gli olandesi del NEC, chiudendo già la pratica dopo 35 minuti. Ad aprire le marcature è Nico Gonzalez sull’errore di Polsen, mentre il raddoppio arriva grazie al destro vincente dell’ispirato Alajbegovic. Il tris è firmato dal dischetto da Woltemade (come il bosniaco al primo centro in bianconero), sul rigore procurato da Nico Gonzalez.
Nella ripresa ci pensano Celik e il neoentrato Kolo Muani a rimpinguare il bottino: l’attaccante francese si sblocca e fornisce anche l’assist vincente per il turco.
Voti, Top e Flop di Juve-NEC: Nico Gonzalez apre le danze, Sarr rimandato
JUVENTUS
TOP: Alajbegovic 8 – Incanta e dà spettacolo con le sue serpentine. Impallina Polster con un destro imparabile, timbrando la prima gioia in maglia bianconera. Splendido l’assist a Nico Gonzalez sul rigore del 3-0: conferma l’ottima prova (personale) col Sassuolo
FLOP: Sarr 5,5 – Macchinoso e confuso, dimostra di essere ancora lontano dalla migliore condizione. Minuti nelle gambe preziosi, ma servirà alzare il livello nelle prossime uscite per guadagnarsi un posto al sole in mediana. Deve togliere un po’ di ruggine: rimandato
Grabara 6,5
Kalulu 6
Gatti 6
Lucumì 6,5
Celik 7
Douglas Luis 6,5 (61′ Koopmeiners 6)
Sarr 5,5
McKennie 7 (61′ Bremer 6)
Nico Gonzalez 7,5 (61′ Conceicao 6)
Alajbegovic 8 (71′ Kolo Muani 7)
Woltemade 6,5 (83′ Owusu SV)
All. Spalletti 7
NEC
TOP: Polster 4,5 – Buca goffamente l’intervento sul vantaggio di Nico Gonzalez, aprendo la strada per la goleada della Juventus. Il reparto difensivo non gli dà una grande mano (tutt’altro) e il portiere ospite deve inchinarsi anche ad Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani. Notte da incubo
FLOP: Chery 6 – L’unico che cerca di dare la scossa e svegliare un NEC disastroso in difesa. Qualche spunto degno di nota, senza trovare però supporto dal deludente Tadic sulla trequarti bianconera
Polster 4
Storm 4,5
Sandler 4,5 (67′ Schuurs 5)
Kabar 4,5 (46′ Monteiro 5)
Thomas 5,5
Bischoff 5,5 (32′ Geiger 5)
Nejasmic 5
Lebreton 5 (79′ Kers SV)
Linsenn 5 (79′ Nuytinck SV)
Chery 6
Tadic 5
All. Schreuder 4,5
ARBITRO: Derevinskyi 6,5
Europa League, il tabellino di Juventus-NEC: esordio vincente per Spalletti
La Juve stavolta non sbaglia e sommerge di reti il modesto NEC all’esordio in Europa. Tutto facile per i bianconeri di Spalletti, con il baby Alajbegovic sugli scudi nella ‘manita’ bianconera. Il tecnico applaude dalla panchina Kolo Muani, che interrompe il digiuno e fissa il punteggio nel finale. Fondamentale il rientro del tuttofare McKennie (stasera per l’occasione con la fascia da capitano al braccio), mentre Sarr è alla ricerca della miglior condizione.
JUVENTUS-NEC 5-0
9′ Nico Gonzalez; 23′ Alajbegovic; 35′ rig. Woltemade; 76′ Celik; 82′ Kolo Muani
Juventus (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumì; Nico Gonzalez (61′ Conceicao), Douglas Luiz (61′ Koopmeiners), Sarr, Celik; McKennie (61′ Bremer), Alajbegovic (71′ Kolo Muani); Woltemade (83′ Owusu). A disposizione: Vicario, Pinsoglio, Pagnucco, Elimoghale. Allenatore: Spalletti
NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler (67′ Schuurs), Kabar (46′ Monteiro); Thomas, Bischoff (32′ Geiger), Nejasmic, Lebreton (79′ Kers); Linssen (79′ Nuytinck), Chery; Tadic. A disposizione: Entius, Geneste, Willumsson, Sierhuis, Moslim, Gabriel Bras. Allenatore: Schreuder
Arbitro: Derevinskyi (Ucraina)
VAR: Schurman (Ucraina)
Ammoniti: Monteiro (N), Douglas Luiz (J)
Espulsi: –
Note: recupero 2′ e 3′; presenti 39.308 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium
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