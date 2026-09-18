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Como e Napoli, sfida continua: 20 milioni in Francia

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I due club italiani sono sulle tracce dello stesso obiettivo di calciomercato

La sfida sul campo l’ha vinta il Como, battendo il Napoli al Maradona per 2-1, quella di calciomercato resta, invece, totalmente aperta e porta i due club a battagliare su territorio francese.

Fabregas e Allegri a colloquio
Como e Napoli, sfida continua: 20 milioni in Francia (Ansa Foto) – calciomercato,it

Reduci da sessioni di mercato nettamente agli antipodi, tanti acquisti per i lariani, pochissimi per i partenopei, Carlalberto Ludi e Giovanni Manna, secondo le ultime indiscrezioni dall’estero hanno messo nel mirino un calciatore del Rennes.

Stando al sito polacco sportowy.net, infatti, i due club italiani sarebbero interessati a Sebastain Szymański. Trasferitosi in Francia nel gennaio del 2026, il fantasista 27enne ha collezionato 2 gol e 4 assist in 22 presenze con i rossoneri e la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro.

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