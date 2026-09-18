USA, non convocato Pulisic: torna Musah

Christian Pulisic non è stato convocato dalla nazionale statunitense per i prossimi impegni della selezione, mentre torna in lista Yunus Musah, rimasto fuori durante lo scorso mondiale.
Un chiaro segnale di come sia complicato questo inizio di campionato per Pulisic, tornato malconcio dal mondiale, ma lasciato sempre in panchina inizialmente da Ruben Amorim.
Una mancata convocazione che non farà felice il classe 1998, mentre in casa Milan può sorridere Musah, tornato dopo tanto tempo a far parte della propria nazionale.
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