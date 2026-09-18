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Sorpresa McTominay, cambiano i tempi di recupera: quando rientra

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Ecco come sta il centrocampista del Napoli dopo l’intervento di correzione al cuore mediante ablazione.

In casa Napoli continua la marcia di avvicinamento alla delicata trasferta sul campo della Fiorentina, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12,30. Max Allegri dovrà rinunciare ancora una volta a Scott McTominay, che di recente si è sottoposto a un intervento di correzione al cuore mediante ablazione a causa di una lieve aritmia benigna.

Scott McTominay
McTominay (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivano, però, notizie positive sul recupero del centrocampista scozzese che potrebbe anticipare il suo rientro in campo: secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, McTominay potrebbe tornare a disposizione di Allegri già il 10 ottobre contro il Frosinone nella prima gara dopo la lunga sosta. Una splendida notizia per tutti i sostenitori del club partenopeo.

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