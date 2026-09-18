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Caos spogliatoio in casa Milan, il rapporto tra Amorim e alcuni senatori non è ottimale

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Non è un buon momento in casa Milan con i rossoneri che arrivano da due pareggi in trasferta contro Lazio e Juventus e dalla pesante sconfitta casalinga contro il Benfica.

Ruben Amorim
Il rapporto di Amorim con i giocatori del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Come anticipato dalla nostra redazione, il rapporto tra Amorim e alcuni esponenti di spicco dello spogliatoio del Milan non sarebbe ottimale. Una notizia confermata da diversi organi di stampa nella giornata di oggi con il Corriere della Sera che racconta come non sia serenissimo il rapporto in casa Milan.

Il tecnico ha avuto un lungo confronto con Cardinale che, per ora, non considera a rischio la panchina di Amorim. È chiaro, però, che il Milan dovrà subito riscattarsi contro il Lecce per mettere al sicuro la posizione del proprio allenatore.

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