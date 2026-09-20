Conte-Juve, clamoroso annuncio in queste ore

Ecco cosa sta succedendo a Torino dopo la vittoria in Europa League contro il NEC, tutti i dettagli.

La Juventus continua a lavorare duramente per preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. I bianconeri devono rialzare subito la testa dopo il ko contro il Sassuolo e puntano a bissare il convincente successo ottenuto all’esordio in Europa League contro il NEC (5-0).

Test importante soprattutto per Luciano Spalletti, tornato nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ad analizzare il momento in casa bianconera ci pensa l’ex ct dell’Italia, Cesare Prandelli, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “In Europa ho visto una Juve bella e compatta, che ha subito rialzato la testa battendo il Nec 5-0. Le voci su Conte? Spalletti è in questo mondo da molti anni e conosce le dinamiche del calcio. Le voci su Conte saranno uno stimolo per lui, non un problema“.